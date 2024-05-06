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أحمد جودة - القاهرة - برر ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، انفعاله في نهاية مباراة فريقه ضد روما، والتي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

اليجري يكشف اسباب غضبه امام روما

وشهدت نهاية المباراة اندفاع أليجري باتجاه النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، حيث ألقى بسترته على الأرض تعبيرًا عن غضبه.

وفي تصريحاته لشبكة "DAZN"، قال أليجري: "لقد كنا على وشك خسارة مباراة، رغم أننا كنا في وضع يسمح لنا بالفوز بها في بداية الشوط الثاني".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن يعود روما، ولكن في الدقائق الأخيرة كانت سيطرتنا على الكرة سيئة، وهذا جعلنا نخاطر بخسارة نتيجة ثمينة في هذه المواجهة المباشرة".

وتابع: "هناك بعض الندم، لأننا كنا نستطيع تقديم أداء أفضل في هذه الفترة، لكن في بعض الأحيان تسير الأمور على غير ما يرام، لقد انهارنا بعد الهزيمة على أرضنا أمام أودينيزي".

وأكمل أليجري: "لم نقدم أفضل ما لدينا، ولكن لدينا الآن أفضلية جيدة، وعلينا فرصة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في المباراة القادمة ضد ساليرنيتانا يوم السبت".

ويعتقد أليجري أن فريقه، وبالتحديد خط الوسط، لم يكن بكامل طاقته هذا الموسم، نظرًا للإصابات التي تعرض لها لوكاتيلي ورابيو وماكيني، بالإضافة إلى إيقاف بول بوجبا وفاجيولي.

وعلق المدرب على ذلك قائلًا: "لقد تعلمت عندما كنت طفلًا أن خط الوسط هو المحرك الرئيسي للفريق، فهو الذي يلهم المهاجمين ويحمي المدافعين".