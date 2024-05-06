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أحمد جودة - القاهرة - أدت الهزائم الأخيرة لبرشلونة في مختلف البطولات إلى تحول مفاجئ في استراتيجية إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ثورة تصحيح في برشلونة بعد الموسم الصفري

وكان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، قد صرح سابقًا بأن النادي الكتالوني سيقوم بتعاقدين فقط خلال صيف 2024.

لكن وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المدرب تشافي هيرنانديز قال بعد الخسارة أمام جيرونا: "نحتاج إلى تغيير الكثير من الأمور في الموسم القادم، وحان الوقت للتخطيط مع ديكو ولابورتا".

وأضافت الصحيفة أن برشلونة أصبح يخطط للتعاقد مع 3 إلى 4 لاعبين سينضمون إلى التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد.

وقالت إن الأولوية ما تزال في التعاقد مع لاعب محور أمام خط الدفاع لتعويض رحيل بوسكيتس.

وأشارت إلى أن الأولوية الثانية ستكون لضم جناح أيسر، وهناك مفاضلة بين نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بيلباو، وداني أولمو، نجم لايبزيج.

كما أن تشافي يحلم أيضًا بضم لاعب وسط مهاجم، ويعد الهدف الأول في هذا المركز هو برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يبحث أيضًا عن مهاجم، مما قد يشير إلى احتمالية حدوث تغييرات في مستقبل روبرت ليفاندوفسكي.