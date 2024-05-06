نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس سموحة يزف نبأ سار للاعبين بعد الفوز على الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن هناك مكافأة خاصة للاعبو الفريق السكندرى عقب الفوز على الزمالك وذلك بعد استعادة ثقة كبيرة رغم البداية الغير جيده من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile “.

تصريحات فرج عامر

وقال فرج عامر خلال تصريحات إذاعية: الحكم محمود البنا غير موفق أمس فى بعض القرارات التحكيمية امام الزمالك حيث لدينا اكثر من ركلة جزاء صحيحة وهذا الأمر حدث معنا فى كثير من المباريات السابقة هذا الموسم وخسارة العديد من النقاط.

وتابع: النيجيرى جونيور اجاى يقدم مستويات عالية مع فريق سموحة ولكن أنتظر منه المزيد وكنت خايف على سمعة فريق سموحة من تقديم اللاعب شكوى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم وقمت بالحديث معه وخضع للعلاج بعد التشخيص الخطأ فى بداية الأمر.

وأشار فرج عامر: فى حال عدم فوز سموحة أمس كنت سأقوم بالهجوم على التحكيم بشكل كبير.