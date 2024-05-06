نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يكون بديل صلاح؟.. صراع إنجليزي لضم نجم منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية ألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول اقتراب دخول أحد نجوم منتخب مصر الأول لكرة القدم، حسابات كبار الدوري الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتناقلت الصحف الإنجليزية مؤخرا، أنباء عن وجود رغبة كبيرة من جانب بعض الأندية الإنجليزية، بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني.

- مرموش على رادار توتنهام وليفربول

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن يوجد صراع بين فريقي ليفربول وتوتنهام، بالتعاقد مع عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت الصحيفة الألمانية، أن من المتوقع أن يراقب مسؤولو فرانفكورت في الفترة الأخيرة، بديلا مناسبا حال رحيل مرموش، حيث دخل الجزائري محمد الأمين عمورة مهاجم يونيون سانت جيلواز البلجيكي، حسابات الفريق الألماني.

وأشارت بيلد في تقريرها، أن القيمة التسويقية للنجم الدولي المصري لن تقل عن 50 مليون يورو في ظل أن عقده يمتد حتى 2027.

