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أحمد جودة - القاهرة - يدير الحكم البولندي المخضرم سيمون مارتشينياك الأربعاء المقبل إياب نصف نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، في ملعب سانتياغو برنابيو، وهي المباراة التي ستحدد هوية المتأهل للنهائي بعد تعادل الفريقين ذهابًا 2-2.

كان آخر لقاء أداره الحكم البولندي للفريق الإسباني، هو ذلك الذي واجه خلاله مانشستر سيتي الموسم الماضي في ملعب الاتحاد وانتهى بخسارة الميرينغي 4-0 وخروجه من التشامبيونز.

سيمون مارتشينياك يدير قمة الريال والبايرن

ويبلغ مارتشينياك من العمر 43 عامًا وهو أحد أكثر الحكام خبرة دولية وقد أدار نهائي النسخة الأخيرة من دوري الأبطال بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي، ونهائي مونديال قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

ويعاون مارتشينياك طاقم مساعد مكون من البولنديين توماس ليستكيفكس وآدم كوبسيك وتوماس كفياتكوفسكي وبارتوس فرانكوفسكي، إضافة إلى السلوفاكي إيفان كروزلياك.