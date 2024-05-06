نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من دي زيربي بعد فوز برايتون على أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدرب روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق برايتون بتصريحات نارية بعد فوز فريقه أمام نظيره فريق أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف نظيف.

ويعد المدرب دي زيربي من أشهر المدربين في العالم حيث تم ربط إسمه بتولي تدريب فريق برشلونة الإسباني خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى نادي بايرن ميونيخ.

وأكد دي زيربي في تصريحات صحفية له عقب فوزه على أستون فيلا:" أنا فخور لأننا لعبنا مباراة رائعة ضد أحد أفضل الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع:" اللعب ضد فريق أوناي إيمري أمر صعب للغاية، لقد لعبنا مباراة جيدة، لعبنا بشكل جيد، وكنا نستحق الفوز، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد".

وأختتم دي زيربي:" عندما تخسر أمام بورنموث، عندما تحقق هذه النتائج السيئة، عليك بعد ذلك إظهار الفخر والموقف، أعتقد أننا أظهرنا ذلك اليوم".

