نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: حسام حسن بيحب ياخد ركلات جزاء تمثيل.. والبنا طرده من كتر ما اتخنق منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شن الإعلامي خالد الغندور هجومًا حادًا على حسام حسن لاعب سموحة، معلقًا على قرارات محمود البنا حكم مباراة الزمالك والموج الأزرق، على اللاعب، في اللقاء الذي أقيم أمس الأحد.

خالد الغندو: حسام حسن بيحب ياخد ركلات جزاء تمثيل.. والبنا طرده من كتر ما اتخنق منه



ونجح فريق سموحة في خطف الثلاث نقاط من الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد خلال مواجهات الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بأستقبال الفريق الأبيض هدف نظيف في شباكه في اللقاء الذي اقيم على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، بالجولة 21 من دوري NILE.

وسجل هدف سموحة بأقدام اللاعب النيجيري أبو بكر ليادي، الذي سكن شباك الزمالك في الدقيقة 51، من عمر المباراة.

وعلق خالد الغندور من خلال لقاءه على شاشة قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر قائلا: " انا عندي لاعيب اسمه طارق السعيد وأيمن شوقي، وكابتن فاروق جعفر، وكابتن أبو تريكة كلهم كانوا بيمثلوا وبياخدوا ضربات جزاء".

وأكمل: "حسام حسن من النوعية دي، عنده حاجتين رأس حربة ضريب يعني بيضرب اللي معاه، وبيحب ياخد ضربات جزاء تمثيل".

وأستكمل: "دي طبيعتة لدرجة أن محمود البنا من كتر ما اتخنق منه في الماتش قاله طيب تعالالي بقى ورفعله الأنذار بالرغم من أنه لايستحق الأنذار الثاني".

وقد أعترض حسام حسن لاعب سموحة على قرار حكم لقاء الزمالك حيث نشر عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إنسجرام قائلا:" أتمنى كابتن محمود البنا يراجع نفسه وبعدين همثل ليه في لعبة مصر كلها شايفة عكس إلي حضرتك شايفه ومبروك لنادي سموحة والجهاز الفنى والإداري واللاعيبة الرجالة أوي وان شاء الله نستمر ونرجع النادي لمكانه الطبيعي".

وبهذه النتيجة وصل فريق سموحة لرصيد 31 نقطة، في المركز الخامس، كما احتل فريق الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.