نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة صادمة.. اتحاد جدة يدفع الثمن بعد أحداث لقاء الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بفرض غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال على نادي اتحاد جدة، نتيجة لسلوك جماهيره خلال مباراة الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

عقوبات صارمة تطال نجوم الاتحاد

بالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على كل من عبد الرزاق حمد الله وسعد الموسى، نجمي اتحاد جدة، بسبب عدم حضورهما للمقابلات الإعلامية بعد مباراة الهلال.

اتحاد جدة يستعد للرد

وفقًا لتقرير جريدة الشرق الأوسط، يخطط نادي اتحاد جدة لتقديم شكوى ضد اللاعب البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، بسبب الاحتفالية التي قام بها أمام جماهير النمور خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس الملك، والتي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

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تبيّن التقرير أن الإدارة القانونية لنادي اتحاد جدة قد أنهت استعراض كل الوثائق والإيماءات المتعلقة بالقضية وستقدمها في ملف واحد خلال الـ48 ساعة القادمة.

قبل فترة، كشفت جريدة الشرق الأوسط أن الإدارة القانونية تنوي رفع شكوى ضد اللاعب البرازيلي بسبب تصرفاته "الغير أخلاقية"، مع مراعاة أن لديها مدة 30 يومًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان نادي اتحاد جدة قد تلقى استفسارًا من مراقب المباراة حول الأجسام التي تم رميها خلال الاحتفالية لمالكوم، ورد النادي بأن هذا السلوك كان رد فعل على ما اعتبرته انتهاكًا للأخلاقيات من قِبل اللاعب البرازيلي.

غضب الجماهير

شهدت المباراة بين اتحاد جدة والهلال تصرفًا غير متوقع، حيث قامت جماهير اتحاد جدة برمي 20 علبة مياه نحو أرضية الملعب خلال اللقاء.

