نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمواجهة طلائع الجيش في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر مدرب فريق المصري البورسعيدي، عن التشكيل الأساسي لخوض مباراة طلائع الجيش، اليوم الإثنين، بالجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

تشكيل المصري ضد طلائع الجيش

وضم تشكيل المصري البورسعيدي، كلًا من:

حراسة المرمى: محمود جاد

محمود جاد خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد خط الوسط: حسين فيصل، محمود حمادة، معتز زدام، ميدو جابر

حسين فيصل، محمود حمادة، معتز زدام، ميدو جابر خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن

فيما ضمت قائمة البدلاء؛ عصام ثروت، محمد طارق، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، حسن علي، غيلاس جناوي، سمير فكري، عبد الرحيم دغموم، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.

طارق مجدي حكمًا لمباراة المصري وطلائع الجيش

ويضم طاقم التحكيم كل من طارق مجدي حكمًا للساحة ومعه كل من محمد فاروق وصالح محمد كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد ناجي حكمًا رابعًا، فيما يتولى صبحي العمراوي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميلته يارا عاطف.

موعد مباراة طلائع الجيش والمصري

تنطلق صافرة هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الإثنين على ملعب ستاد الجيش برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع الدوري المصري الممتاز.