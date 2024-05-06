نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حافظ يعلق على فوز بيراميدز أمام فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب كريم حافظ لاعب فريق بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي تحقق على حساب فيوتشر في الدوري وحصد ثلاث نقاط غالية.

تصريح كريم حافظ عقب الفوز على فيوتشر

وأكد حافظ، أن الجهاز الفني تحدث مع اللاعبين بين الشوطين واللاعبون تعاهدوا على التعويض بعد التأخر في الشوط الأول بهدف على عكس سير المواجهة، والفريق في النهاية استحق بيراميدز والفوز والاحتفاظ بصدارة الدوري.

وحقق بيراميدز، فوزًا غاليًا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في الجولة 21 من بطولة الدوري.

وأوضح كريم حافظ أنه لعب في مواجهة فيوتشر في مركز الظهير الأيسر حبث تواجد في هذا المركز من قبل كثيرا، ولكنه نجح في تقديم المطلوب من الجهاز الفني.

ولفت إلى أن الفريق نجح أيضًا في حصد 3 نقاط غالية ومهمة في مسيرة الدوري ولا بد من البناء على تلك النقاط ومواصلة مسيرة الانتصارات مباراة تلو الأخرى.