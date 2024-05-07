نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الاتحاد السكندري بعد قليل في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز. وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:- حراسة المرمى: مصطفى شوبير الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم. الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.