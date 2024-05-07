الرياضة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الاتحاد السكندري بعد قليل في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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