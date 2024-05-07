نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد تجمع المنتخب المصري والأجندة الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ تجمع المنتخب المصري الأول يوم 28 مايو، وذلك عقب الانتهاء من مباريات الدوري الممتاز التي تقام يوم 27 من نفس الشهر.

كما تنطلق الأجندة الدولية بشكل رسمي من يوم 3 إلى 11 يونيو.

الاتحاد المصري يعلن مواعيد مباريات دور ال32 من كأس مصر

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم، بالإعلان عن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر،حيث تقام البطولة دون اللاعبين الدوليين إذ سيقام في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتقام منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 28 مايو الجاري إلى 1 يونيو المقبل.

وجاءت مواعيد دور الـ 32 كالآتي:

الثلاثاء 28 مايو

سيراميكا كليوباترا × مكادي (5 مساء) استاد المقاولون العرب

سموحة × لافيينا (8 مساء) استاد الإسكندرية

زد × الداخلية (8 مساء) استاد السلام

الأربعاء 29 مايو

المقاولون العرب × الترسانة (5 مساء) استاد المقاولون العرب

طلائع الجيش × بورفؤاد (8 مساء) استاد جهاز الرياضة

الأهلي × الألومنيوم (8 مساء) استاد السلام

الخميس 30 مايو

المصري × جمهورية شبين (5 مساء) استاد برج العرب

الزمالك × بروكسي (8 مساء) استاد المقاولون العرب

الإسماعيلي × القناة (8 مساء) استاد الإسماعيلية

الجمعة 31 مايو

البنك الأهلي × بتروجت (5 مساء) استاد المقاولون العرب

بلدية المحلة × الجونة (5 مساء) استاد غزل المحلة

بيراميدز × النصر (8 مساء) استاد الدفاع الجوي

الاتحاد × أبو قير للأسمدة (8 مساء) استاد الإسكندرية

السبت 1 يونيو

فاركو × الواسطى (5 مساء) استاد حرس الحدود

إنبي × النجوم (8 مساء) استاد بتروسبورت

فيوتشر × بترول أسيوط (8 مساء) استاد السلام

وقد قرر الاتحاد المصري اللحوء لوقت إضافي من شوطين لمدة نصف ساعة إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

