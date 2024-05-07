نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم يضاعف النتيجة بهدف ثان في شباك الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان احداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري وذلك في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

واستطاع وسام أبو علي افتتاح التسجيل في الدقيقة 28 بعد ركلة جزاء احتسبت للأهلي سددها الفلسطيني بنجاح في الشباك.

وعقب مرور 3 دقائق ضاعف رضا سليم النتيجة بهدف ثان في شباك سيد البلد.

ويسعى الأهلي لاقتناص النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على سلسة الانتصارات قبل النهائي.

وجاء تشكيل الأهلي في المواجهة كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد غبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.