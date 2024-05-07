الرياضة

رضا سليم يضاعف النتيجة بهدف ثان في شباك الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان احداث الشوط الأول من والاتحاد السكندري وذلك في مباراة مؤجلة  ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز.

واستطاع وسام أبو علي افتتاح التسجيل في الدقيقة 28 بعد ركلة جزاء احتسبت للأهلي سددها الفلسطيني بنجاح في الشباك.

وعقب مرور 3 دقائق ضاعف رضا سليم النتيجة بهدف ثان في شباك سيد البلد.

ويسعى الأهلي لاقتناص النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على سلسة الانتصارات قبل النهائي.

وجاء تشكيل الأهلي  في المواجهة كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد غبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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