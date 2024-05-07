نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب 4 لاعبين.. توخيل يحدد تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام ريال مدريد الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

يضرب العملاق البافاري موعدًا ناريًا أمام مضيفه الفريق الملكي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة والدوحة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - إيريك داير – دي ليخت "كيم" - كيميتش

خط الوسط: كونراد لايمر - غوريتسكا - مولر

خط الهجوم: ساني - هاري كين – موسيالا

وكانت مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

