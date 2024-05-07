نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موهبة استثنائية وزيرو عقلية.. صالح جمعة "غاوي مشاكل" في مصر والعراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقب كرة القدم الكثير من المواهب الكبيرة الفذة التي قصرت في حق موهبتها، منهم من استغل النعمة التي وهبها الله لهم وصنع لذاته سلمًا للصعود إلى مسرح المجد الكروي، والبعض الأخر عقليته وطريقة تفكيره جعله يفقد بريقه، ومع سرعة الزمن يجد نفسه خارج التصنيف ويتواجد لاعبين أقل منه داخل المستطيل الأخضر، بسبب العقلية الإيجابية والالتزام من أجل الوصول إلى أعلى درجات التألق.

وعندما نتحدث عن هؤلاء اللاعبين لا بد أن نذكر أوائل اللاعبين الذين دمرتهم العقلية، صالح جمعة، لم يكن لاعب عاديًا بل كانت معظم التنبؤات من العديد من الخبراء أنه لاعب نادرًا ما يتواجد على الساحة الكروية، عدم التزامه بالإضافة إلى استهتاره بموهبته جعلت حصيلته في الملعب صفر، وكرة القدم لا تنظر لهذا التفكير.

أزمات صالح جمعة في عالم كرة القدم

لم يخلو كتابه الكروي من الأزمات خلال مشواره في عالم كرة القدم، حيث أن صالح جمعة لم يستغل الفرصة العديدة التي منحها الاهلي له ثقة في موهبته وقدراته الكبيرة التي يعلمها إدارة الفريق جيدًا، عندما كان ضمن صفوفه.

كما أنه فسخ تعاقده مع الإسماعيلي، من أجل الانضمام لفريق الكرخ العراقي، وذلك بعد إفتعال العديد من الأزمات والمشاكل ليتلقى عدة عقوبات خلال فترته مع الدراويش، ليكتب أخر سطر في تاريخه ضمن صفوف نادي كبير له جماهيرية كبيرة داخل مصر، رفع راية مكتوب عليها، "القدرات الفنية وحدها لا تكفي لصناعة نجمًا في عالم الساحرة المستديرة"

عقوبات صالح جمعة أثناء تواجده ضمن صفوف الإسماعيلي

1- حيث تلقى عقوبة فرض 5 ألف جنيه بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق عقب عيد الفطر المبارك.

2- غرامة قدرها 20 ألف جنيه بسبب تغيبه عن التدريبات أيضًا دون إذن مسبق.

لم يتخلى اللاعب عن أزماته في أي فريق، حيث صدر صباح اليوم الثلاثاء عقوبة عليه من قبل الاتحاد العراقي بسبب أزماته المتتالية داخل فريق الكرخ الرياضي.

وجاء بيان الاتحاد العراقي ضد صالح جمعة كالتالي: "قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم العراقي إيقاف لاعب الكرخ الرياضي، صالح جمعة، لمدة 6 أشهر وتغريمه 25 مليون دينار عراقي، اليوم الثلاثاء".



وواصل الاتحاد في بيانه: "وجاء قرار الاتحاد العراقي لاستخدام صالح جمعة، ألفاظا بذيئة وأفعالا مسيئة والبصق على حكم مباراة الكرخ الماضية، ضد فريق النجف"