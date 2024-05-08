8 دول تشارك في رالي الأردن

انت الأن تتابع خبر8 دول تشارك في رالي الأردن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ"رالي الأردن"، عن الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات (فيا - ميرك 2024)، بمشاركة 29 سائقا وملاحا عالميا وعربيا ومحليا، من 8 دول، ويقام في الفترة من 16 – 18 أيار الحالي.
وتبلغ مراحل الرالي 15 مرحلة خاصة مسافتها الإجمالية 223.96 كم، فيما تبلغ المسافة الإجمالية 532.39 كم، ويدير الرالي لؤي مرعي، ونائب مدير الرالي خالد زكريا.
وتشهد نسخة "رالي الأردن" هذا العام مشاركة مميزة من أبرز السائقين، حيث يقام بدعم من شركة زين الأردن ومجموعة جرانتي للسياحة والسفر "هلا" و "بليس أف أم" .