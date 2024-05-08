8 دول تشارك في رالي الأردن

انت الأن تتابع خبر8 دول تشارك في رالي الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لـ"رالي الأردن"، عن الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات (فيا - ميرك 2024)، بمشاركة 29 سائقا وملاحا عالميا وعربيا ومحليا، من 8 دول، ويقام في الفترة من 16 – 18 أيار الحالي.



وتبلغ مراحل الرالي 15 مرحلة خاصة مسافتها ‏الإجمالية 223.96 كم، فيما تبلغ المسافة الإجمالية 532.39 كم، ويدير الرالي لؤي مرعي، ونائب مدير الرالي خالد زكريا.

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وتشهد نسخة "رالي الأردن" هذا العام مشاركة مميزة من أبرز السائقين، حيث يقام بدعم من شركة زين الأردن ومجموعة جرانتي للسياحة والسفر "هلا" و "بليس أف أم" .