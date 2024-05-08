نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس المصري: رابطة الأندية أبلغتنا "تليفونيا" بأحقيتنا في المشاركة بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن مسألة المشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل لا تحتاج لأي اجتهادات، ووفقا للائحة الموجودة يكون الاحتكام لنتائج المواجهات المباشرة.

هل يحق للمصري المشاركة في الكونفدرالية؟

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نسعى للحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي المصري، وقمنا بتوضيح الأمور لجمهور بورسعيد، وأنه وفقا للائحة من حقنا المشاركة في الكونفدرالية، وبالتواصل مع رابطة الأندية المحترفة (تليفونيا) وأبلغونا أن الاحتكام سيكون للمواجهات المباشرة".

وأضاف: "ملف الصعود لبطولات إفريقيا لم يحسم سواء وفقا لنتائج الدور الأول أو مع نهاية الموسم الجاري، ولا أقوم بالرد على نادي إنبي، فمن حقهم يقولوا ما يريدون، لكن وضحنا الأمر لجمهور المصري".

وتابع: "نادي إنبي في الأسبوع الماضي اتهم المصري بتزوير أوراق لاعب وأشركه في المباريات دون وجه حق، وهي أمور مستغربة بالنسبة لنا، ونحن ندافع عن حقوق النادي المصري".

وواصل: "ورابطة الأندية يجب أن تتدخل لحسم الملف لايقاف اللغط الموجود في الشارع، ونحن لسنا في صدام مطلقا مع نادي انبي، ونحن نرد فقط بشكل لائق على البيانات الرسمية، ونحن علاقتنا جيدة مع النادي البترولي وهناك تعاون تام في كل الأمور".

وأتم: "نهاية الموسم سوف يتم حسم كل الأمور، وننتظر موقف الرابطة لحسم الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية".