نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من صالح جمعة على إيقافه 6 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق صالح جمعة، نجم فريق الكرخ العراقي على أزمته الأخيرة في أخر مباريات فريقه بالدوري العراقي، والتي تسببت في قرار قوي بإيقاف اللاعب 6 أشهر وتغريمه 25 مليون دينار عراقي.

تطورات أزمة صالح جمعة

وأكد صالح جمعة في تصريحاته مع أحمد شوبير عبر أون تايم سبورت:" إعارتي إلى تادي الكرخ العراقي، لمدة 6 أشهر وتنتهي في الأول من يوليو المقبل".

وتابع:" بعد معرفتي بالعقوبة توقعت أن الأمر عقوبة لمنشطات بسبب تعجبي والمباراة لن تغير من ترتيب أي فريق من الفريقين بالجولة الخامسة والعشرين، ولم بتم احتساب ركلة جزاء لصالحي في الدقيقة الأخيرة".

وواصل:" ما حدث هو حديث عادي جدا يحدث في كل المباريات والمسافة بيني وبين الحكم تزيد عن 10 ياردة ولم يحدث أني بصقت على الحكم كما تردد".

وأشار:" اللهجة كانت سببا في سوء التفاهم، وهذا سبب الصدمة التي ظهرت على رئيس النادي واللاعبين والجهاز الفني، وهذا السبب وراء اتجاه النادي للاستئناف على القرار".

وأكمل:" يوجد فار ويوجد كاميرات وتقنيات عالية داخل الدوري العراقي، والفار استدعى الحكم في لعبة ضربة الجزاء الخاصة بي".

وأختتم:" الجميع يرحب بي هنا وأتمتع بحب اللاعبين والجهاز الفني ولم يتحدث مع أي مسؤول عن الانضمام إلى منتخب مصر".