نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تاكيس جونياس يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، مفاجأة عن اقترابه من العودة إلى الدوري المصري من جديد عبر بوابة أحد الأندية، كما تحدث عن مفاوضات الزمالك للتعاقد معه هذا الموسم.

جونياس يتحدث عن مفاوضات الزمالك

وأكد تاكيس جونياس في تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت مع أحمد شوبير:" الزمالك فتح باب مفاوضات معي خلال وجود مجلس إدارة الفريق السابق، وامير مرتضى منصور هو من قام بالتواصل معي".

وتابع:" حدث حديث بيننا بعد رحيلي عن بيراميدز، وقال لي أنه سوف يتواصل معي في وقت لاحق بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة".

وأشار:" هدفي هو أن أجد فريق بديه نفس الهدف الخاص بس وهو حصد بطولات، أبحث عن نادي لديه طموح وهذا ليس سهل، وإذا نظرت في تاريخي داخل مصر من وادي دجلة وانتظرت موسم كامل ثم تلقيت عرضا من بيراميدز".

وأختتم:" حدث جس نبض من 3 أندية داخل مصر هذا الموسم ولم أوافق وكذلك في اليونان، ولكني رفضت بسبب معتقداتي".