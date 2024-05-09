نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينسيوس جونيور: ما نفعله في البرنابيو "سحر" والريال لا يعرف الاستسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، فوزا مثيرا وجنونيا على أرضه ووسط جماهيره، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني.

وفازت كتيبة كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي بنتيجة هدفين مقابل هدف، لعد انتهاء مواجهة الذهاب على ملعب اليانز أرينا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحسم صعوده إلى المباراة النهائية.

- فينسيوس يتحدث عن فوز ريال مدريد

وأكد فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد عقب انتهاء المباراة:" لي الشرف أن أكون ضمن هذا الفريق، أدافع كثيرا عن هذا الشعار، لدينا ايمان قوي بقدراتنا وأننا نستطيع تحقيق أي شئ".

وتابع:" في طريقك إلى النهائي يجب أن تفعل أي شئ وسأكون في خط الدفاع إذا اضطررت لذلك".

وواصل:" بالنسبة لي كان حلم أن أكون داخل ريال مدريد لأكون تاريخا كبيرا بمرافقة أسرتي والجماهير التي لا تهدأ عن دعمي".

وأختتم:" ما نفعله هذا سحر وكررناه في العديد من المرات داخل هذا الملعب مجرد مثال آخر حيث يمكننا الفوز، لأننا نؤمن دائمًا بأنفسنا، ونعلم أنه يمكننا تحقيق ذلك".

