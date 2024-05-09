الرياضة

عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد المؤجلة من الجولة الـ9

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات والاتحاد المؤجلة من الجولة الـ9 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد السكندري المؤجلة من الجولة الـ 9 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

عقوبات مباراة الأهلي والاتحاد المؤجلة من الجولة الـ9

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

توقيع غرامة مالية على المدير الفني لفريق الاتحاد وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي.

إيقاف كريستوفر مابولولو لاعب فريق الاتحاد لمدة مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك للطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب.
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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