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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي في تحقيق الفوز على نظيره الداخلية، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز، بهدف مقابل لاشيء.

بهدف قاتل.. الإسماعيلي يتخطى عقبة الداخلية بالدوري العام

وشهدت المباراة سيطرة قوية لفريق الإسماعيلي على مجريات المباراة ولكن دون أي خطورة حقيقية على مرمى فريق الداخلية، سوى في لقطة الهدف القاتل الذي سجله الدراويش في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

حيث نجح عبد الرحمن مجدي قائد الإسماعيلي في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 8 من الوقت بدلًا من الضائع، بعد تمريرة رائعة من عمر الساعي.

وشهدت مواجهة الليلة مشاركة باسم مرسي لأول مرة مع الفريق بعد أزمته الأخيرة مع الجهاز الفني، لكنه ظهر بأداء متواضع للغاية، ليقرر إيهاب جلال خروجه أثناء المواجهة في الدقيقة 72 من عمر اللقاء ودخول الشيخ بدلًا منه.

وأقيمت المباراة منذ قليل على أرضية ملعب ستاد الإسماعيلية معقل الدراويش ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري العام.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الدراويش إلى النقطة 25 محتلًا بهم المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري النيل المصري للمحترفين، بينما يظل فريق الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.

