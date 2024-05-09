نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تجديد عقد جورجينيو مع أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي أرسنال الإنجليزي في التوصل إلى اتفاق جديد وتجديد عقد لاعب الوسط الإيطالي، جورجينيو، ليستمر مع الفريق في الفترة القادمة.

تفاصيل تجديد عقد جورجينيو مع أرسنال

وبحسب ما أعلنه نادي أرسنال في بيان رسمي له فإنه ضمن تجديد عقد جورجينيو لمدة موسم واحد فقط، وذلك حتى صيف 2025 القادم.

كما لم يترك المدرب ميكيل أرتيتا أي بند يسمح للاعب بتجديد عقده الفترة المقبلة مما يؤكد بقاءه في الجانرز فترة جديدة قصيرة الأمد.

ووصل جورجينيو إلى أرسنال في يناير 2023 بعد انتقاله للفريق قادمًا من تشيلسي وقدم معه أداء مميز.

الجدير بالذكر أن جورجينو شارك في 35 مباراة في كل البطولات حتى الآن في هذا الموسم وسجل خلالها هدفه الوحيد في دوري أبطال أوروبا في المباراة التي فاز بها الفريق على لنس الفرنسي.

