يلا كورة..بث مباشر النصر والاخدود تويتر مشاهدة حصرية دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - مباراة النصر والأخدود.. تنطلق مباراة النصر والاخدود اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين على ملعب “مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية”، ضمن الجولة 31 من المسابقة، وتقام مباراة النصر والأخدود التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-24:



ويمكن مشاهدة مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي عبر قنوات SSC Extra 1 HD، حيث تعتبر شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

تردد قناة SSC EXTRA HD على النايل سات:



-التردد: 12523

-الاستقطاب: أفقي

-معدل الترميز: 27500

-معامل تصحيح الخطأ: 6/5



كيفية متابعة مباراة النصر والأخدود على الإنترنت؟



ويمكن متابعة البث المباشر لـ مباراة النصر والأخدود في الدورى السعودى عبر الإنترنت عن طريق تطبيق شاهد، وفى حال إذا كنت خارج منطقة الشرق الأوسط، يمكن متابعة البث المباشر لـ مباراة النصر والأخدود من أي مكان في العالم عبر Nord VPN.

تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن:



حراسة المرمى خط الدفاع وسط الملعب خط الهجوم

دافيد أوسبينا سلطان الغنام- إيميريك لابورت- عبدالإله العمري- أليكس تيليس عبدالله الخيبري- مارسيلو بروزوفيتش- أوتافيو مونتيرو أيمن يحيى- كريستيانو رونالدو- ساديو ماني