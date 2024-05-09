نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السد يفوز على المرخية ويتأهل لدور الثمانية بكأس أمير قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل السد إلى دور ربع النهائي كأس أمير قطر، وذلك عقب انتصاره على المرخية 3/2، اليوم الخميس، ضمن منافسات دور ثمن النهائي من المسابقة.

وتقدم السد عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله أوتافيو الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 60 سجل عبد الله اليزيدي الهدف الثالث للسد، فيما سجل دريس فتوحي هدف المرخية الأول في الدقيقة 84، وبعده بخمس دقائق سجل نوفل بنيس الهدف الثاني.

وتستأنف مباريات دور الستة عشر من المسابقة، بمباراتين اليوم الخميس، حيث يواجه الريان ضيفه الخور، ويلعب الوكرة مع معيذر.