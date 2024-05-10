نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة روما ضد باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فشل نادي روما الإيطالي في التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد التعادل الإيجابي أمام باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي اليورباليج.

أهداف مباراة روما ضد باير ليفركوزن في الدوري الأوروبي

افتتح لياندرو باريديس أول أهداف اللقاء لصالح روما في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها سردار أزمون، نفذها باريديس بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتمكن لياندرو باريديس من تسجيل الهدف الثاني لصالح الذئاب في الدقيقة 66 عن طريق ركلة جزاء، نفذها باريديس بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز جيانلوكا مانشيني بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 82، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء روما، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الجميع ثم ارتطمت برأس مانشيني وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل جوسيب ستانيشيتش الهدف الثاني والتعادل لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 7+90، بعد أن راوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس ميل سفيلار.

