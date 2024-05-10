نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على الداخلية بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام".

عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر



وقال عبد الرحمن مجدي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أريد مساعدة الفريق بعدما أهدرت فرصة مؤكدة، ونجحت في تسجيل هدف الفوز على الداخلية".



وأضاف: "الحمد لله على الفوز، الفترة الماضية شهدت مباريات قوية وكنا غير موفقين في بعضها، ولكن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا، وإن شاء الله تكون هذه هي البداية".



وتابع: "الجهاز الفني يطالبنا بعدم الاستعجال، واللعب لأخر دقيقة، خصوصًا أن فريق الداخلية يتكتل دفاعيًا، والأجواء كانت صعبة، لكننا أسعدنا الجماهير".



وأكمل: "الجميع في الإسماعيلي يحب النادي، ولكن عليهم أن يفهموا أنه كانت هناك أزمات، والعديد من النجوم غادروا في بداية الموسم، إلا أن اللاعبين الشباب يساعدون الفريق حاليًا".



وواصل: "أطالب جماهير نادي الإسماعيلي بالصبر، وعدم التعجل في التقدم، وأهدي لهم الفوز على الداخلية".



وأتم عبد الرحمن مجدي تصريحاته قائلًا: "كنت أريد الاحتراف في بداية الموسم الجاري، وإن شاء الله تُتاح لي الفرصة في هذا الموسم".

