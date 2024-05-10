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أحمد جودة - القاهرة -

صرح الحكم الدولي السابق، ورئيس لجنة الحكام السابق" وجيه أحمد" لبرنامج ملعب الشمس بأن اختيار الاتحاد الافريقي لكرة القدم" كاف" لكلا الحكمين" مصطفى غربال" والذي سيدير مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكذلك جون جاك ندالا، والذي سيدير مباراة العودة بالقاهرة، هما الأفضل في القارة حاليًا.

خبير تحكيمي: اختيار غربال وندالا مميز.. وهما الأقوى في القارة



و اضاف وجيه بأن كلا الحكمين يتميزان بالانضباط والشخصية القوية، كما ان أدائهم في المباريات الكبيرة سببًا رئيسيًا لاختيارهما دونًا عن غيرهما.



و اختتم وجيه أحمد تصريحاته بأنه يتمنى ان ينتهى اللقائان بصورة مشرفة تعكس للعالم أجمع تطور الكرة الإفريقية والعربية بشكل خاص وتحديدًا بعد تواجد الشقيقين" الأهلي والترجي" في ختام العرس الإفريقي.

