نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الافيس وجيرونا في الدوري الاسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق ألافيس، مساء اليوم الجمعة الموافق 10 مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة ألافيس ضد جيرونا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يواجه فريق جيرونا، نظيره ألافيس، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق جيرونا المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة جيرونا ضد ألافيس في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.