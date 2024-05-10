أنشيلوتي يكشف موقف تشواميني من التواجد في نهائي دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن موقف النجم أوريلين تشواميني من التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المقرر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند الألماني في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم 1 من شهر يونيو القادم على ملعب ويمبلي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية له عن موقف تشواميني من نهائي الأبطال:" لدينا شكوك بخصوص تواجد تشواميني في نهائي دوري الأبطال".

وأكد:" سنبذل قصارى جهدنا حتى يتمكن من التعافي، سيلعب ميليتاو هذه المباريات، وسيتناوب ناتشو وروديجر".

وكان فريق ريال مدريد تأهل إلى النهائي بعد تخطيه عقبة نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني، بينما تأهل بروسيا دورتموند إلى النهائي بعد تخطيه عقبة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.