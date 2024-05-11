رمضان صبحي رجل مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي

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أحمد جودة - القاهرة - اختير رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المصري في إطار مباريات الدوري الممتاز.

رمضان صبحي رجل مباراة بيراميدز والمصري

وقدم رمضان صبحي مستويات رائعة للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ونجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد.

وحقق بيراميدز الفوز على المصري بهدف دون مقابل على استاد برج العرب في إطار الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.

وواصل بيراميدز ابتعاده بصدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بعدما حصد 3 نقاط غالية.