‎المجلس الأولمبي الآسيوي يبحث دعم وتطوير الألعاب المائية على المستوى القاري

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أحمد جودة - القاهرة - التقى رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح الأمير فيصل بن الحسين عضو المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي والأمير سفرى شقيق سلطان بروناي عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي وممثلين عن اللجنة الأولمبية الأردنية واللجنة الأولمبية لسلطنة بروناي وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي عقد في تايلاند.

المجلس الأولمبي الآسيوي يبحث دعم وتطوير الألعاب المائية

تناول اللقاء بحث مواصلة دعم وتطوير الألعاب المائية على المستوى الآسيوي والنهوض بها وتذليل كافة العقبات التي تواجه الاتحادات الأهلية من أجل أن تظل القارة الآسيوية منافسا قويا في البطولات العالمية والدولية للألعاب المائية وذلك من خلال العمل والتعاون المثمر والبناء وتعزيز الروابط بين المجلس الأولمبي الآسيوي والاتحاد الآسيوي للألعاب المائية

كما تم خلال اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات التي تخص الشأن الرياضي في القارة الآسيوية والتي أصبحت رقمًا عالميا صعبًا في للألعاب الفردية بفضل العمل الدؤوب والجهود المبذولة لتحقيق الكثير من الإنجازات عالميًا.