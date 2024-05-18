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أحمد جودة - القاهرة -



أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يريد مواصلة محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي مسيرته في إنجلترا، وذلك بعد إعلان مغادرته للجانرز.

ضياء السيد: أتمنى استمرار محمد النني في الدوري الإنجليزي



وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أعرف وجهة محمد النني القادمة، سأتحدث معه لمعرفة ذلك، لكنني لن أكشف عما سيقوله".



وأضاف: "أريد أن يستكمل محمد النني مسيرته في إنجلترا، لا أعرف كيف يفكر.. أما عن انتقاله في المستقبل للأهلي، فيجب أن يلتقي فكر الطرفين مع بعضهما البعض".



وتابع: "محمد النني كانت لديه أزمة في أنه لا يريد اللعب إلا لأرسنال، ولكن أعتقد أنه من السهل للغاية أن يلعب لأحد فرق وسط الجدول في الدوري الإنجليزي الممتاز".



وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "محمد النني سيكون مدربًا جيدًا، لأن رؤيته الفنية جيدة، لكن أرى أن مسيرته في الملاعب يجب أن تستمر 3 مواسم على الأقل".

