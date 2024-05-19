نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يتغلب جوميز على نهضة بركان في مباراة اليوم في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق نهضة بركان المغربي، ضيفا ثقيلا على حساب فريق الزمالك، اليوم الأحد 19 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك ضد نهضة بركان

ويحتاج فريق الزمالك للفوز بنتيجة هدف دون رد، أو بفارق أكثر من هدف، من أجل التتويج بشكل رسمي ببطولة الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخ النادي.

وظهرت خطورة فريق نهضة بركان في مباراة الذهاب بالكرات العرضية، ويحتاج الزمالك التجنب لارتكاب الأخطاء لتقليل خطورة الفريق المغربي.

ومن المقرر أن ببدأ جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، بإبراهيما نداي في مركز الجناح، بدلا من سامسون أكينيولا الذي بدأ في مباراة الذهاب.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

تُقام المباراة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.