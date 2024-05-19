نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. بهدف أحمد حمدي الزمالك يتقدم على نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي، بتقدم الأبيض بنتيجة هدف نظيف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



جاء الهدف الأول لصالح القلعة البيضاء في الدقيقة 20 من عمر وأحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق اللاعب أحمد حمدي، بعد صناعة من أحمد سيد زيزو.



وشهدت الدقيقة 41 من أحداث المباراة خروج أحمد حمدي صاحب هدف التقدم، بعد تعرضه للإصابة، وقام الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز بالدفع بزميله يوسف إبراهيم أوباما.



تشكيل الزمالك في اللقاء:



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.



وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة للتتويج باللقب.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية



وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.

