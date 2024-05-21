نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد فعل من أحمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حمدي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعدما تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه ضد نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية.

وكتب أحمد حمدي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: «الحمد لله قدر الله وما شاء فعل».



ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الحصول على اللقب الإفريقي وخطف النقاط من نهضة بركان بعدما فاز عليه بهدف نظيف في إياب نهائي الكونفدرالية.

ووجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة دعم لأحمد حمدي لاعب الفريق، بعدما تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقدم أحمد سليمان الدعم للاعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: سلامات يا حمدي.. منتظرينك ترجع أقوى وأفضل يا بطل".



وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد حمدي، مؤكدا أنه أصيب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.



وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن أحمد حمدي سيخضع لجراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة في الخارج، بعد التنسيق وتجهيز كافة الإجراءات الخاصة بهذا الأمر.