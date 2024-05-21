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أحمد جودة - القاهرة - قام نادي تشيلسي الإنجليزي، بفسخ عقد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق، وانتهت الأمور بين الطرفين بالتراضي، بعد موسم واحد قضاه داخل جدران الفريق.

تشيلسي يعلن فسخ عقد ماوريسيو بوتشيتينو بالتراضي بين الطرفين

وتولى بوتشيتينو مهام قيادة تشيلسي وأصبح مدربًا للفريق في يوليو من عام 2023 الماضي.

وأعلن نادي تشيلسي عبر بيان رسمي، أنه اتفق مع بوتشيتينو على فسخ العقد بينهما بالتراضي.

وكان رد ماوريسيو بوتشيتينو أنه قام بتقديم الشكر لمجموعة ملكية تشيلسي والمديرين الرياضيين على إتاحة الفرصة ليكون جزء من تاريخ نادي كرة القدم.

واختتم فريق تشيلسي موسم 2023-2024، تحت قيادة بوتشيتينو في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلال ذلك لم يحقق أي بطولة.

