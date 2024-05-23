نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تلغى كأس الكونفدرالية؟.. كاف يفجر مفاجأة عن بطولات الموسم القادم وموعد السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، مفاجأة مدوية عن ما تردد في الفترة القادمة بشأن إلغاء بعض البطولات التي ينظمها الكاف في الموسم القادم، بعد تدشين بطولة دوري السوبر الإفريقي.

- كاف يكشف موعد السوبر الإفريقي

وفتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مناقصة على حقوق تقنية الفيديو في جميع البطولات التي تخضع لتنظيم الكاف في الموسم القادم.

وأصدر الكاف قرارات هامة بشأن البطولات في الموسم القادم خلال عرض شروط المناقصة.

حيث تم تحديد يوم 22 يونيو كموعد نهائي لتقديم الشركات، وشرط توفير تقنية الفيديو قبل 3 أيام من موعد المباراة.

إقامة بطولة السوبر الإفريقي بين الزمالك وبطل دوري أبطال إفريقيا سوف تقام في الفترة من 25 إلى 30 يونيو المقبل، وليس موعد نهائي قد يتم تغييره.

استمرار بطولة الكونفدرالية بنفس النظام التي تقام عليه، حيث تستخدم وتقنية الفيديو بداية من الأدوار الإقصائية في ربع النهائي.

كما يتم استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال إفريقيا بداية من ربع النهائي، استمرار منافسات الدوري الإفريقي واستخدام تقنية الفيديو في إجمالي (8 مباريات).

