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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أنشيلوتي يتراجع عن فكرة رحيل نجم ريال مدريد

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني والمختص بأخبار ريال مدريد، فأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي يدرس فكرة التراجع عن رحيل داني سيبايوس في الميركاتو الصيفي.

وأضاف الموقع، بأن أنشيلوتي قد يتراجع عن فكرة رحيل سيبايوس في الانتقالات الصيفية، حال عدم التعاقد مع بديل مناسب لتوني كروس الذي أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وأشار الموقع الإسباني، إلى أن سيبايوس كان من ضمن قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي بجانب نانشو، إلا أن اعتزال كروس جعل أنشيلوتي يغير رأيه في رحيل اللاعب في نهاية المطاف.

