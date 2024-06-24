نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب برشلونة يقترب من تشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني، من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مارك جويو إلى تشيلسي

كشف الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو أن مارك جويو على وشك مغادرة برشلونة للانضمام إلى تشيلسي هذا الصيف.

وقال روميرو أن المفاوضات متقدمة بين اللاعب جويو وتشيلسي وسيتم دفع الشرط الجزائي البالغ 6 ملايين يورو.

ويسعى نادي تشيلسي، لحسم صفقة ضم مارك جويو صاحب الـ18 عامًا، خلال الأيام القليلة المقبلة.