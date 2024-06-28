نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي وفاركو في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية مباراة الأهلي وفاركو في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 45 نقطة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين.

بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وفاركو يوم الجمعة 28 يونيو 2024 على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أون تايم سبورتس المصرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري المصري بنقل أحداث اللقاء.