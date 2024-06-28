نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمناطق متفرقة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت شبكة روسيا اليوم باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين فجر الجمعة بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت الشبكة إن 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لأربعة منازل في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأضاف أن 5 مواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين في استهداف منزل في شارع الشعف بالقرب من روضة البشير بحي الشجاعية.

ووصلت 9 جثث وما يزيد عن 100 جريح إلى مستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، منذ أمس حتى فجر اليوم، بعد سلسلة غارات إسرائيلية على حي الشجاعية.

كما تجدد القصف المدفعي على حي الشجاعية تزامنا مع إطلاق نار من طائرة " كواد كابتر" على الأهالي ومنازلهم.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم 4 أطفال وسيدتان في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما أصيب 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل قرب مسجد المحطة في حي التفاح.

وأصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي لمنزل بشارع كشكو وسط حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

واستشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأكدت تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 266 على التوالي والتي تسببت بمقتل 37765 شخصا و86429 إصابة" وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة