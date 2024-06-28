الرياضة

المصري: نطالب اللاعبين بالاستمرار في المربع الذهبي للدوري

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق المصري أن الجهاز الفني يطالب اللاعبين دائمًا بالحفاظ على التواجد في المربع الذهبي للدوري المصري.

المصري: نطالب اللاعبين بالاستمرار في المربع الذهبي للدوري


وقال محمد عبد الكريم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مبروك لمجلس إدارة النادي والجماهير واللاعبين الفوز على الإسماعيلي".


وأضاف: "كنا نواجه فريقًا كبيرًا، خلقنا دوافع جديدة للفريق، نحن في المربع الذهبي منذ البداية، ونطالب اللاعبين بالاستمرار في ذلك، واليوم حققنا فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بهدف نظيف".


وتابع: "نحن نلعب كل 3 أيام مباراة، نحاول تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا.. لدينا مباراة بعد 48 أمام الجونة، وهو فريق قوي مع المدرب علاء عبد العال".


وأكمل: "دغموم كان الورقة الرابحة في مباراة الإسماعيلي، وأتيحت لنا العديد من الفرص بعد الدفع به في المباراة".


وأتم محمد عبد الكريم تصريحاته قائلًا: "الحصول على الرخصة الإفريقية؟ الجهاز الفني طموحه كبير للغاية، وعلي ماهر، المدير الفني يوصل هذا الطموح للاعبين، كما أن الجميع في النادي يعمل على مساعدة المنظومة على النجاح".
 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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