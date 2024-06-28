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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق المصري أن الجهاز الفني يطالب اللاعبين دائمًا بالحفاظ على التواجد في المربع الذهبي للدوري المصري.

المصري: نطالب اللاعبين بالاستمرار في المربع الذهبي للدوري



وقال محمد عبد الكريم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مبروك لمجلس إدارة النادي والجماهير واللاعبين الفوز على الإسماعيلي".



وأضاف: "كنا نواجه فريقًا كبيرًا، خلقنا دوافع جديدة للفريق، نحن في المربع الذهبي منذ البداية، ونطالب اللاعبين بالاستمرار في ذلك، واليوم حققنا فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بهدف نظيف".



وتابع: "نحن نلعب كل 3 أيام مباراة، نحاول تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا.. لدينا مباراة بعد 48 أمام الجونة، وهو فريق قوي مع المدرب علاء عبد العال".



وأكمل: "دغموم كان الورقة الرابحة في مباراة الإسماعيلي، وأتيحت لنا العديد من الفرص بعد الدفع به في المباراة".



وأتم محمد عبد الكريم تصريحاته قائلًا: "الحصول على الرخصة الإفريقية؟ الجهاز الفني طموحه كبير للغاية، وعلي ماهر، المدير الفني يوصل هذا الطموح للاعبين، كما أن الجميع في النادي يعمل على مساعدة المنظومة على النجاح".

