نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجاز كبير لطلائع الجيش في الكاراتيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في سابقة لم تحدث منذ إقامة بطولة الدوري المصري للكاراتيه منذ عام ١٩٩٥ حتى الآن لم يحقق أي نادي في مصر درع الدوري الممتاز (في الكوميتيه) لثلاث سنوات متتالية وهو ما حققه فريق طلائع الجيش هذا الموسم.

و حقق طلائع الجيش على مدار تاريخه ١٢ درع في الكوميتيه رجال وسيدات أخرها بطولة هذا العام للمرة الثالثة على التوالي والتي أقيمت على استاد القاهرة بحضور مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه وعلى رأسهم محمد الدهراوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

و على صعيد الميداليات فقد حصد أبطال فريق الجيش هذا الموسم ١٣ ميدالية دولية منها ٣ ميداليات في بطولة العالم ببودابست بالمجر بخلاف ١٨ ميدالية محلية.

و جاء إنجاز طلائع الجيش تحت قيادة الكابتن رضا الجندي المدير الفني للنادي والملقب بجنرال الكاراتيه في مصر لتاريخه الكبير في مصر والقوات المسلحة والكليات والمعاهد العسكرية الحاصل على أعلى حزام في مصر (دان ١٠) من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لجهده المتواصل في رفع شأن اللعبة في مصر والعالم العربي وتتلمذ على يديه العديد من اللاعبين الدوليين في تاريخ مصر.

و مثل فريق الجيش في البطولة اللاعبين أحمد رجب المصري وعبدالرحمن هشام وعمرو علاء ومحمود بدوي وإسلام محمد ويقوم بتدريب الفريق رغيد صالح وهو مدرب منتخب شباب مصر.

و جاء في المركز الثاني بالبطولة هذا الموسم نادي الزهور ثم نادي الرباط والأنوار بالمركز الثالث وبعده نادي الشمس بالمركز الرابع والأهلي بالمركز الخامس.

و قام بتحكيم البطولة نخبة من الحكام المميزين على رأسهم طارق رجائي رئيس لجنة الحكام.