نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأحد في كأس أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، مباريات نارية في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 والتي تقام في ألمانيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو.

موعد مباريات اليوم الأحد في كأس أوروبا والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباريات اليوم الأحد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع كل مباريات كأس أمم أوروبا عبر قناة بين سبورتس ماكس، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات يورو 2024.

مباريات اليوم الأحد في يورو 2024

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم الأحد 23 يونيو.

ألمانيا ضد سويسرا

اسكتلندا ضد المجر