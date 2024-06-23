نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عثمان ديمبلي يثير الشكوك في كأس أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، الشكوك حوله خلال مشوار منتخب فرنسا في يورو 2024 بألمانيا.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن أداء ديمبلي في أول مباراتين أمام النمسا وهولندا لم يكن مقنعًا، وأثار شكوك ديديه ديشامب، مدرب الديوك، بشأن جدوى الدفع به مجددًا.

وذكرت أن ديشامب يفكر بجدية في استبعاد جناح الفريق الفرنسي من التشكيل الأساسي للمباراة الثالثة ضد بولندا يوم الثلاثاء المقبل.

ولكن ما يربك ديشامب عدم جاهزية البديلين الآخرين، وهما كينجسلي كومان، وراندال كولو مواني.

ولم يشارك كومان في مباراة كاملة بسبب إصابته التي أبعدته في الأسابيع الأخيرة، بينما تعرض مواني لهزة نفسية في موسمه الأول مع سان جيرمان بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي.