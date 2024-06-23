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أحمد جودة - القاهرة - يرى هيمير هالجريمسون، مدرب منتخب جامايكا، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام المكسيك، وكافح حتى النهاية، وكان يستحق "تسجيل هدف"، لكن عليه الآن التعافي، لأن المعركة أمام الإكوادور في انتظاره، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا أمريكا.

مدرب جامايكا: أنصح بالتخلي عن تقنية الفيديو

وقال المدرب: "كانت المباراة مثيرة للغاية.. في الشوط الأول استحوذت المكسيك على الكرة بشكل أكبر، وخلقنا فرصًا جيدة".

وأردف: "من المؤسف أن الهدف الذي سجلناه أُلغي.. أريد أن أشيد بالحكم، لأنها كانت لعبة صعبة"، وذلك في مؤتمر صحفي عقب المباراة، التي أقيمت في هيوستن فجر الأحد بتوقيت جرينتش.

وأكد المدرب الأيسلندي أنه سعيد بأداء فريقه، وأن هدف مايكل جريجوري أنطونيو، الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، كان جيدا.

وتابع: "أعتقد أننا كافحنا حتى النهاية، وكنا نستحق تسجيل هدف.. يبدو لي أن إلغاء الهدف الذي سجلناه كان عادلا، لأنه عندما تشاهد الإعادة بالحركة البطيئة، يمكنك رؤية التسلل".

وأضاف ضاحكًا: "لقد كان هدفًا رائعًا، لذا أنصح بالتخلي عن استخدام تقنية الفيديو".

وعن منافسه المقبل، منتخب الإكوادور، قال هالجريمسون إنه يعرفه جيدا، لأنه صديق لمدرب الفريق، الإسباني فيليكس سانشيز.

وتوقع هالجريمسون معركة بين فريقين يحتاجان للفوز، بعدما خسر كل منهما مواجهته الأولى بالبطولة.

