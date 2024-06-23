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أحمد جودة - القاهرة - وصل منتخب بيرو إلى كانساس سيتي، وهي المدينة التي سيواجه فيها كندا مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.

منتخب بيرو يبحث عن بديل لنجمه أمام كندا

وسافر الفريق البيرواني من أرلينجتون (تكساس)، حيث تعادل فجر السبت (ت.ج.) سلبيا أمام تشيلي في ختام الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بالبطولة القارية، التي تضم الأرجنتين وكندا أيضا.

وقبل السفر الليلة الماضية، أجرى منتخب (البلانكيروخا) جلسة تدريبات تعافي في الفندق، حسبما أعلن المنتخب.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيرو أمام كندا مساء بعد غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي على ملعب تشيلدرن ميرسي بارك، وهو ملعب فريق سبورتنج كانساس سيتي الذي ينافس بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وربما سيتعين على مدرب بيرو، الأوروجواياني خورخي فوساتي، البحث عن بديل لقائد فريقه لويس أدفينكولا، الذي غادر الملعب مصابا في وتر العرقوب بساقه اليمنى وقد لا يتمكن من المشاركة في مواجهة كندا.

وعقب انتهاء الجولة الأولى، تتصدر الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، تليها تشيلي وبيرو ولدى كل منهما نقطة واحدة، في حين تتذيل كندا الترتيب دون نقاط.

