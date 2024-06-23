نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يعلق على مستوى إنجلترا في أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق هاري كين، نجم منتخب إنجلترا على مستوى منتخب بلاده حتى الآن في بطولة أمم أوروبا المُقامة حاليًا في ألمانيا والتي تحظى بمتابعة واهتمام كبير من قبل محبي الكرة في كل مكان.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة برفقة كل من منتخب الدنمارك، سلوفينيا ومنتخب صربيا.

ولعب منتخب إنجلترا مباراتين حتى الآن في أمم أوروبا، وكانت المواجهة الأولى أمام صربيا وفاز بهدف دون رد عليه، في حين كانت المواجهة الثانية أمام الدنمارك وتعادل معه إيجابيًا بهدف لمثله.

تعليق هاري كين على مستوى إنجلترا في أمم أوروبا

وقال هاري كين في تصريحات له: "يمكننا أن نكون صادقين مع أنفسنا بأننا لم نلعب بالطريقة التي أردنا أن نلعب بها".

ترتيب مجموعة منتخب إنجلترا في أمم أوروبا

1- منتخب إنجلترا برصيد أربع نقاط

2- منتخب الدنمارك برصيد نقطتان

3- منتخب سلوفينيا برصيد نقطتان

4- منتخب صربيا برصيد نقطة واحدة

