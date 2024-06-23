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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة السابعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، أحمد عيد، محمد طارق ، عمرو موسى، حسين فيصل، يوسف الجوهري، ايزي ايميكا، غيلاس جناوي، الناشئ أحمد شرف.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

